0-0 e occasione buttata al vento. La Roma sbatte sul Benevento e non si avvicina al Milan

Occasione sprecata per la Roma di Paulo Fonseca che non è andata oltre lo 0-0 al Vigorito contro il Benevento pur avendo giocato per più di mezz'ora in superiorità numerica dopo l'espulsione di Glik. Nel post gara il tecnico portoghese si è espresso con rammarico, facendo comunque i complimenti ai suoi avversari, che si sono difesi alla perfezione e con ordine. Non avendo vinto i giallorossi non sono riusciti a portarsi a -3 dal Milan in vista dello scontro diretto che avrebbe potuto regalare l'aggancio in classifica.

Grande delusione della serata Borja Mayoral, il peggiore nelle pagelle di TuttoMercatoWeb.com, ancora una volta preferito da Fonseca a Edin Dzeko. Pur in un ruolo non suo, quello di terzo centrale di difesa, è stato invece Leonardo Spinazzola il migliore in campo tra i giallorossi.

