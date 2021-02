0-0 e poche emozioni al Vigorito: Benevento e Roma non si fanno male nei primi 45'

0-0 all'intervallo nel posticipo domenicale del Vigorito tra Benevento e Roma. Poche occasioni da gol dall'una e dall'altra parte con i giallorossi di Fonseca che hanno tenuto il pallino del gioco per gran parte della prima frazione di gioco senza però impensierire particolarmente Montipò. Sanniti che hanno agito di rimessa, con Lapadula che ha provato a mettere in difficoltà la retroguardia dei capitolini non riuscendo però mai a farsi vedere dalle parti di Pau Lopez. Ammoniti Schattarella, Fazio e Glik, con quest'ultimo che era diffidato e non ci sarà contro il Napoli la prossima settimana.