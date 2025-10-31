A Napoli primo striscione contro Spalletti: "Uomini infami, destini infami"

La scelta di Luciano Spalletti di ripartire da Torino sponda Juventus ha fatto e continua a far discutere, specie nella città dove il tecnico toscano è diventato un idolo grazie al terzo Scudetto della storia azzurra, Napoli.

Dopo le critiche sui social e le ampie discussioni, arrivano anche le offese via striscione per il tecnico toscano. Questo il contenuto di quello apparso ieri sera sul ponte della Sanità, uno delle zone più popolari di Napoli. "Uomini infami, destini infami". E ancora: "Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. Infame perché neanche tu hai capito tutto il nostro amore", si legge nel comunicato del gruppo Anima Azzurra. Un episodio che esprime bene la rabbia dei sostenitori azzurri per la decisione del tecnico toscano di accettare la proposta della Juventus.

"Mi fai fare una giratina su questa giacchetta?"

Ieri Spalletti ha avuto modo di visitare il quartier generale bianconero accompagnato e guidato da Giorgio Chiellini. Tra un saluto e l'altro - si vede nelle immagini pubblicate dai social bianconeri - il nuovo allenatore ha fatto conoscenza con alcuni dei suoi nuovi giocatori. Da Pinsoglio a Perin, a cui Spalletti non ha risparmiato anche una battuta sull'abbigliamento, in particolare sulla giacca indossata da Perin al momento dell'incontro.