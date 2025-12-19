Anche la Juventus monitora Cristante, occhio a Milan e Roma per McKennie: la situazione

Domani sera c'è lo scontro fra Juventus e Roma all'Olimpico e il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo a due giocatori che potrebbero scambiarsi le maglie fra qualche mese, ovvero Bryan Cristante e Weston McKennie.

La Juventus monitora Cristante

Cristante ha un contratto a scadenza a giugno 2027 e la Roma dovrà riflettere su vari fattori (età, stipendio e prospettive future) a prescindere dal bel rapporto con Gasperini. Sul rinnovo infatti non ci sono ancora passi avanti. Stando a quanto si legge la Juventus lo osserva e l’ha già catalogato tra le opportunità per la prossima stagione. L'ad Damien Comolli d'altronde ha ottimi rapporti con l'agente del giocatore Beppe Riso, anche se non è detto che la Juventus sia l'unica squadra a muoversi concretamente su di lui a fine anno.

Anche Roma e Milan su McKennie?

Quale futuro per Weston McKennie? Il centrocampista vedrà scadere il proprio contratto a giugno 2026. Dall’Mls un paio di franchigie lo corteggiano, Tuttosport parla di un possibile tentativo anche per gennaio. A 27 anni però sembra presto per lasciare il calcio europeo, con gli agenti che starebbero guardando ad un ritorno in Premier League. Al contempo, attenzione a Milan e Roma: Max Allegri e Gian Piero Gasperini lo stimano, con il primo lo conosce bene e lo porterebbe volentieri come jolly in rossonero, così come il tecnico giallorosso l’aveva già chiesto in estate.