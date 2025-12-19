Milan, che succede? 7 gol presi in 4 partite sono troppi. Nelle prime 14 ne aveva incassati 9

Il Milan ha più di un problema e questo è evidente perché nelle ultime 4 partite sono arrivate 2 sconfitte, un pareggio e solamente una vittoria. Un altro comune denominatore degli incontri in questione è il fatto che i rossoneri sono sempre andati in svantaggio almeno una volta: contro Lazio e Napoli non sono poi riusciti a ribaltare la gara, contro il Torino hanno rimediato al 2-0 iniziale, mentre contro il Sassuolo la sfida ha avuto un andamento strano, passando dall'1-0 per i neroverdi al 2-1 per il Diavolo e infine al 2-2 finale.

Quando Allegri dice che in questo momento la squadra prende gol con troppa facilità non fa altro che leggere i dati: in 360 minuti sono state incassate 7 reti, mentre nei precedenti 14 match i portieri del Milan avevano raccolto la palla alle loro spalle solamente 9 volte. Non a caso a essere elogiata era spesso la solidità del Diavolo, che ha vinto tanti big match anche per 1-0.

È altrettanto vero che la differenza l'ha fatta pure Mike Maignan, che però non può essere perfetto in eterno. Infine c'è anche il tema legato all'assenza di Gabbia, che ha indubbiamente tolto certezze al reparto: 4 degli ultimi 7 gol subiti sono arrivati senza che lui fosse presente in campo. Il 28 dicembre l'Hellas Verona diventa un esame da non fallire.