Roma, Mancini: "La Champions non è un peso. Italia? Agli spareggi con la testa giusta"

Gianluca Mancini parla della Champions League. Il difensore della Roma, intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, si è soffermato sul massimo trofeo europeo: "Mi manca. Non è un peso, ma un obiettivo. Vincere la Conference, così come arrivare in semifinali e finale di Europa League, è stato bellissimo. Ma sentire quella musichetta dal campo mi piacerebbe". Tornando sulla finale di Tirana il giocatore prosegue affermando che "è stata unica. Vincere quella coppa non era semplice: sollevare il primo trofeo, vedere Roma e i romanisti felici mi ha riempito di orgoglio".

Venendo al capitolo Nazionale, il centrale ha espresso il proprio parere sul Mondiale e sul playoff che l'Italia affronterà contro l'Irlanda del Nord e, in caso di qualificazione alla finale, contro la vincente di Galles e Bosnia: "La nostra generazione avverte fortemente la mancanza dei Mondiali: dobbiamo essere tranquilli e affrontare gli spareggi con la testa giusta. L’impatto con Gattuso è stato bellissimo. Ha dato al gruppo la voglia di andare a Coverciano con il sorriso e il senso di appartenenza della maglia".

Chiosa anche sulla Fiorentina in difficoltà: "Dai 9 ai 19 anni sono stato alla Fiorentina, con tanta gente ho mantenuto rapporti veri. Nessuno l’avrebbe immaginata lì: parlare da fuori non è facile, ma la Fiorentina ha i giocatori per risalire".