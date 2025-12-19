"Anche vincendo non saremmo passati". La bugia di Vanoli rispecchia il caos Fiorentina

"Prendiamo la cosa positive. Anche se avessimo vinto non saremmo andati direttamente agli ottavi". Nell'ennesima serata da dimenticare della Fiorentina, sconfitta per 1-0 contro il Losanna, sono poi arrivate, nel post gara, le dichiarazioni di Paolo Vanoli, tecnico dei viola, che hanno, se possibile, aggravato ancora di più la situazione legata al caos che continua a pervadere l'ambiente gigliato. L'assunto dell'allenatore è sbagliato, perché, numeri alla mano, se la Fiorentina avesse vinto con due gol di scarto in Svizzera sarebbe arrivata ottava, e sarebbe andata direttamente al turno successivo, senza dover passare dai playoff di febbraio.

Il momento della Fiorentina è drammatico, sportivamente parlando, e "bugie" di questo tipo non aiutano certo a rasserenare l'ambiente, visto che di cose positive da poter prendere dalla partita di ieri non ce n'erano ed era forse il caso di fare solo mea culpa, cosa tra l'altro fatta comunque poi dallo stesso Vanoli. Arrivare però di fonte alle telecamere non sapendo le cose come realmente stavano non fa altro che rispecchiare il momento di estremo caos che c'è in casa Fiorentina, chiamata ancora una volta a reagire a partire da domenica.

Al Franchi, alle ore 18, arriverà l'Udinese e la Curva Fiesole, cuore caldo del tifo viola, ha annunciato che lascerà vuoto lo stadio nei primi 20 minuti. Perché Firenze è stanca di vedere prestazioni indecorose come quella di ieri, e anche di ascoltare inesattezze nelle varie interviste. Perché di parole ne sono state dette tante, forse troppe, adesso in casa Fiorentina è arrivato definitivamente il momento di passare ai fatti.