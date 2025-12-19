Maresca smentisce l'addio al Chelsea: "Solo speculazioni. Mi hanno anche accostato alla Juve"

Nella giornata di ieri è uscita la notizia in Inghilterra di Enzo Maresca come possibile allenatore del Manchester City per la prossima stagione. E stamane il tecnico ha preso parola in conferenza stampa, alla vigilia della partita di Premier League contro il Newcastle, spegnendo subito il fuoco:

"Non mi riguarda perché so che si tratta al 100% di speculazioni e non ho tempo per queste cose. Ho un contratto qui fino al 2029. Il mio obiettivo è solo questo club e sono orgoglioso di essere qui. Una settimana fa in Italia, è successo lo stesso con la Juventus. Non ci ho fatto caso. È importante capire perché ci sia questa notizia, ma sono solo speculazioni. La partita contro il Newcastle è importante e molto difficile".

Incalzato dai giornalisti presenti circa il suo futuro al Chelsea, Maresca ha confermato che sarà l'allenatore dei blues anche la prossima stagione: "Assolutamente, sì. Ho un contratto fino al 2029. Il resto sono speculazioni al 100% e non ho altro da aggiungere".

Ancora sul suo periodo al Chelsea e gli obiettivi fissati: "L'altro giorno abbiamo raggiunto la terza semifinale in 18 mesi. L'anno scorso è stato positivo in termini di trofei, oltre ad essere finiti al quarto posto in Premier League. L'obiettivo è cercare di migliorare quanto fatto la scorsa stagione".