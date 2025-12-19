Esclusiva TMW Avellino, possibile triplo colpo in entrata: priorità alla difesa. 4 big di C su Lescano

Mentre sul campo la squadra sta preparando la prossima gara di campionato contro il Palermo, la società e la dirigenza sono già a lavoro per migliorare un Avellino ambizioso e desideroso di ottenere la salvezza in largo anticipo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb, si punterà anzitutto su calciatori giovani, di prospettiva e che abbiano voglia di mettersi in mostra in una piazza importante come quella biancoverde. Il focus è sulla difesa, con la partenza assai probabile di Rigione e Manzi e un grosso punto interrogativo su Cagnano. Il ds Aiello ha messo gli occhi su due calciatori in particolare: Alessandro Dellavalle, in uscita dal Modena, e Pedro Felipe della Juventus.

Arriverà almeno un giocatore anche a centrocampo e, nelle ultime ore, si sta parlando con il Napoli di Coli Saco, attualmente in prestito all Yverdon. 24 anni, maliano con cittadinanza francese, in passato è stato tesserato anche con il Bari. In uscita anche Panico, De Cristofaro, D'Angelo e Lescano. Da un paio di settimane i contatti con la Salernitana si sono raffreddati, su di lui ci sono Brescia, Ravenna e Arezzo.