Moutir Chajia può tornare già tornare in Italia: accordo vicino col Giugliano
Moutir Chajia è pronto a tornare in Italia: il belga, in forza al Petrolul Ploiești, dovrebbe a breve tornare nel nostro paese. L’ex Como è vicino al Giugliano. Trattativa in corso per un accordo fino a giugno con opzione.
