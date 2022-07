Accelerata Napoli per Kepa. Intesa col Chelsea sull'ingaggio ma non sui bonus: le ultime

vedi letture

Sembra essere Kepa Arrizabalaga il nome in cima alla lista dei desideri del Napoli. Il portiere del Chelsea, nelle ultime ore, è entrato prepotentemente nel mirino degli azzurri. I contatti tra le parti - riporta Sky Sport - sono vivi e le parti sono più vicine. Il club infatti hanno raggiunto una base d'intesa per il pagamento dello stipendio del portiere: il club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo. Ora manca l'intesa tra Napoli e Chelsea relativi ai bonus. Il club inglese - riporta sempre Sky Sport - vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro, gli agenti giocatore sono al lavoro per abbassare la richiesta.