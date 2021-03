Adani e l'arresto di Bartomeu: "La giustizia fa il suo corso, fortunatamente più in fretta che qui"

vedi letture

Daniele Adani, intervenuto su Twitch alla Bobo Tv, ha commentato così l'arresto dell'ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu: "La giustizia fa il suo corso, fortunatamente un po' prima che in Italia. Per me, se fosse vero quanto emerso su Bartomeu e il suo presunto lavoro sui social per screditare i vari Messi e Piqué, l'ex presidente del Barcellona dovrebbe esser espulso dalla Spagna. Non c'è perdono per lui, ha calpestato un popolo intero".