Adani: "Per me Mancini dovrebbe togliere uno dei tre sinistri davanti e convocare Raspadori"

Mancano due esclusioni per la lista definitiva del ct Mancini che presenterà i nomi dei 26 prescelti per gli Europei. Chi dovrebbe uscire e in favore di chi? Questa l'opinione dell'ex difensore Daniele Adani nel corso della diretta Twitch nella BoboTV: “Per me dalla lista di Mancini dovrebbero uscirne tre, per mettere dentro Raspadori. Questo è il mio parere, ragionandoci: dei tre mancini, Berardi, Bernardeschi e Politano, uno per esempio può uscire. E potrebbe essere Bernardeschi”.