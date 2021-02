Adani sul brutto ko del Napoli: "Non è mai riuscito ad avere ritmo in questa partita"

"Il Napoli non è mai riuscito ad avere ritmo in questa partita, non è mai andato coi ritmi giusti. Sembra che non l'abbia mai giocata, a eccezione di qualche giocata". E' il pensiero di Daniele Adani, questa sera opinionista 'Sky' per Granada-Napoli, partita valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League vinta 2-0 dalla squadra spagnola. "La squadra di Gattuso avrebbe meritato un gol, ma al ritorno ci vorrà altro per l'impresa".