Addio Firenze: l'intervista di Milenkovic è una serenata per l'ultima con la Fiorentina

Prove tecniche d’addio in totale trasparenza. A salvezza ancora da conquistare e col malumore di Firenze che, in tempi recenti, ha raggiunto apici notevoli (sia per il rendimento della squadra che per la trepidante attesa con cui la città attende il rilancio del progetto Commisso), Nikola Milenkovic ha scelto di affidare a una lunga intervista una sorta di confessione a cuore aperto in cui, dopo quattro anni in maglia viola, ha sostanzialmente indicato la strada che porterà al suo addio alla Fiorentina al termine di questa stagione. A riportarlo è La Nazione.