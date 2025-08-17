Milan, Gabbia: "Bravi a resettare, ma niente proclami. Dobbiamo restare umili"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Canale 5 al termine della gara di Coppa Italia contro il Bari: "La stagione passata abbiamo cercato di lasciarcela alle spalle, siamo stati bravi a resettare e essere positivi per fare una grande stagione. Oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, siamo contenti di aver iniziato bene. Uno stadio così il 17 agosto è incredibile".

Credete allo scudetto?

"Non è un fatto di crederci ma di volontà, la nostra ambizione è quella di vincere ogni partita perché è la nostra maglia che ce lo impone ma non dobbiamo fare proclami. Bisogna essere umili e continuare a fare bene".