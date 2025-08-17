Milan, Gabbia: "Bravi a resettare, ma niente proclami. Dobbiamo restare umili"
TUTTO mercato WEB
Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato così ai microfoni di Canale 5 al termine della gara di Coppa Italia contro il Bari: "La stagione passata abbiamo cercato di lasciarcela alle spalle, siamo stati bravi a resettare e essere positivi per fare una grande stagione. Oggi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, siamo contenti di aver iniziato bene. Uno stadio così il 17 agosto è incredibile".
Credete allo scudetto?
"Non è un fatto di crederci ma di volontà, la nostra ambizione è quella di vincere ogni partita perché è la nostra maglia che ce lo impone ma non dobbiamo fare proclami. Bisogna essere umili e continuare a fare bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Lookman e Kokè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
Le più lette
1 Con Lookman e Kokè è un’Inter da scudetto. Lucca vediamo se vale il Napoli. Ultimatum Gasp. Vlahovic perchè restare dove nessuno ti vuole. Dopo Leoni teniamoci Comuzzo
2 Iniziano ad incastrarsi gli ultimi pezzi del mosaico: Asllani va al Bologna, Sanabria verso Cremona
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile