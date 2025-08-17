Milan, Pulisic: "Buon inizio, potevamo fare più gol. Scudetto? Non ci pensiamo"

Christian Pulisic, attaccante del Milan, commenta ai microfoni di Canale 5 la vittoria per 2-0 sul Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia: "Per noi è un buon inizio, potevamo fare più gol ma l'importante era vincere e ora pensiamo al prossimo turno. Per noi la gara più importante è la prossima, dobbiamo vincere ogni partita. Non pensiamo già allo scudetto, se facciamo bene avremo una chance alla fine della stagione".