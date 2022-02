Ag. Zaccagni: "Era tutto fatto col Napoli, poi è successo quello che è successo"

Fausto Pari, agente di Mattia Zaccagni, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss del mancato trasferimento del suo assistito al Napoli: “Mi sarebbe piaciuto moltissimo vederlo in maglia azzurra, anche perché ci ho giocato e so cosa significa quella maglia e quella piazza per ogni calciatore. Adesso sta bene alla Lazio, si è ripreso dopo alcuni problemi fisici e sta dimostrando il suo grande valore. Posso dire che avevamo tutti gli accordi, a gennaio scorso per portarlo in estate in azzurro. Poi è successo quello che è successo e non è più arrivato. Con il Verona non so se avevano l’accordo, ma di sicuro noi avevamo fatto tutto per portarlo al Napoli”.