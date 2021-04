Aguero, Messi, Alaba e non solo. La TOP 10 dei big in scadenza e i possibili scenari

Aguero, Alaba ma non solo. Da Sergio Ramos in difesa ad un centrocampo da sogno formato da Modric e Pogba. Sono questi alcuni dei big del calcio europeo in scadenza di contratto a giugno del 2021. Una vera e propria occasione per le squadre europee in cerca di rinforzi per la nuova stagione. Nella ipotetica top 10, che comprende anche diversi giocatori della nostra Serie A, rientra ad esempio Gigio Donnarumma a cui il Milan ancora non ha pensato di rinnovare il contratto. Insomma, veri e propri top player che lasceranno, in caso di mancato rinnovo, altrettanti top club come Real Madrid o PSG. Vediamoli nel dettaglio.

Lionel Messi - La scorsa estate sembrava a un passo dal dire addio al Barcellona. Alla fine, ha deciso di rimandare il discorso al prossimo giugno. Lionel rappresenta quel tipo di calciatore che ogni tifoso sogna di vedere nella sua squadra. Anche quelli del Barça, che sperano il presidente Laporta possa regalargli un altro capitolo della love story che ormai dura da anni. Il problema, semmai, sono le cifre che ruotano attorno alla Pulce: fino a 555.237.619 euro, più di mezzo miliardo, ben 139 milioni a stagione lordi, ai quali vanno aggiunti i 115 di bonus alla firma e altri 80 di bonus fedeltà. Dire addio a Messi vorrebbe dire far respirare le casse di un club che finanziariamente sta vivendo stagioni complicatissime. Però farlo partire sarebbe un boomerang per Laporta, dopo la campagna elettorale incentrata su di lui. Se dovesse lasciare la Catalogna, diversi club sarebbero disposti a fare follie pur di tesserarlo. Su tutti, il PSG che sogna di comporre il tridente a sogno con Neymar e Bbappé, e il Manchester City al passo d'addio con il Kun Aguero.

Sergio Aguero - A proposito, è proprio il Kun ad aver monopolizzato il mercato nell'ultima settimana. Lui, sicuramente, non rinnoverà il contratto in scadenza. Lo hanno già annunciato giocatore e Manchester City, con tutta una serie a di risvolti inevitabili sul mercato internazionale. Si parte da un assunto: uno come lui farebbe comodo a qualsiasi squadra. E allora, dove potrebbe andare? In Italia stanno monitorando la situazione sia l'Inter che la Juventus, il Paris Saint-Germain altrettanto e pare che in MLS ci siano franchigie pronte a coprirlo di dollari. E mentre il Manchester City pensa già all'erede, occhio alla volontà del Kun, risulterà decisiva.

Memphis Depay - 27 anni, un cartellino da quasi 50 milioni di euro, già 14 gol in Ligue 1 (e 1 in Coppa di Francia) pur giocando da ala sinistra. La scorsa estate, Memphis Depay era finito nel mirino del Barcellona. Il prossimo giugno, in caso di mancato rinnovo, potrà scegliere da quale campionato - e, soprattutto, da quale club - ripartire. L’attaccante del Lione è quasi certo che non resterà in Francia, a meno che Rudi Garcia non trovi il modo di trattenerlo. Difficile, ad ogni modo, considerando che è uno dei più seguiti d'Europa. Occhio anche alle big italiane, Milan su tutte.

Gianluigi Donnarumma - Il portiere del Milan, appena 21enne, è alla quinta stagione da titolare con la maglia dei rossoneri. Numero uno della nazionale italiana, è solo all’inizio della sua carriera. Dovesse lasciare il Milan, tutti i più prestigiosi club europei proverebbero ad accaparrarselo. Nel frattempo, il club rossonero non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo pupillo, ma bisogna trovare anche un compromesso con le richieste di Raiola. Restano a guardare il Chelsea, il Barcellona, il Real Madrid, la Juventus, il City e molte altre. L'élite del calcio europeo, comunque.

Sergio Ramos - Il capitano del Real Madrid non ha ancora prolungato il suo contratto con i blancos. 34 anni, un Mondiale e tre Champions in bacheca, a 35 anni è ancora oggi uno dei difensori più affidabili al mondo. Il nocciolo della questione pare essere nella durata dell’eventuale nuovo accordo: Ramos vorrebbe un contratto pluriennale, per firmare. Il Real, per politica societaria, non vorrebbe andare oltre il rinnovo annuale, deciso ad un cambio radicale della rosa nel corso della prossima estate. Il difensore è stato avvicinato dalla Juventus, ma anche in questo caso a bussare alla porta potrebbero essere diversi top club economicamente solidi.

Jerome Boateng - 32 anni, il centrale difensivo non sta riuscendo a tornare ai livelli delle scorse stagioni, nonostante il suo Bayern Monaco si sia laureato campione d’Europa appena qualche mese fa. Cambiare squadra potrebbe essere la giusta soluzione per trovare nuovi stimoli e tornare al top dopo un decennio in Germania. Lo stesso giocatore ha parlato di recente del suo futuro, spiegando che sarebbe tentato da un'avventura in Major League Soccer. Ma ci sono altre ipotesi. In Premier i due club interessati sono Chelsea e Arsenal, che già avevano cercato il tedesco nella passata stagione e ora sono pronti a un nuovo assalto per un colpo a parametro zero.

Luka Modric - Pallone d’Oro nel 2018, da anni rappresenta il faro del centrocampo del Real. Accostato in passato all’Inter, il prossimo giugno potrebbe dire addio, una volta per tutte, alla formazione madrilena. Un'ipotesi che - ad ogni modo -non si sposa con quella che almeno pochi mesi fa sembrava essere la volontà del croato. Nell'estate del 20218, Modric dicendo di no all’Inter mise in chiaro quelli che erano i propri progetti futuri: restare al Real Madrid e, se possibile, chiudere la carriera con i Blancos. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, le parti si aggiorneranno nuovamente e potrebbe arrivare la fumata bianca. In caso contrario, via al grande circo...

Olivier Giroud - Tra i grandi giocatori in scadenza in estate c'è senza alcun dubbio Olivier Giroud. Il francese sembra stavolta al passo d'addio al Chelsea, dopo una lunga avventura ricca di successi, trofei e soddisfazioni. Alla porta dell'entourage del trentaquattrenne sono arrivati a bussare da ogni latitudine in Europa e non soltanto. Però dopo lunghi corteggiamenti, Giroud sembra tentato dall'esperienza italiana e avrebbe dato proprio la sua priorità ad un'avventura nel campionato italiano. A Londra dal 2012, prima all'Arsenal e poi al Chelsea, ha 106 partite con 44 gol con la Francia e sarà un protagonista anche all'Europeo con Didier Deschamps. Dove può andare in Italia? Ci sono Juventus, Inter, Milan e Roma alla finestra, con le prime discussioni già iniziate.

Lucas Vazquez - L'esterno è sempre più lontano dal Real Madrid. Il laterale spagnolo starebbe già studiando le offerte ricevute da altri club. L'ultimo summit tra il suo agente e il Madrid non ha avuto infatti esito positivo, tanto che il classe '91 oggi viene dato come (quasi) sicuro partente a parametro zero durante la prossima estate. Sul giocatore ci sono anche Milan e Juventus ma Vazquez piace anche in Inghilterra: in Premier League: l'Everton di Carlo Ancelotti e soprattutto il Leeds di Marcelo Bielsa sembrano apprezzare molto il polivalente spagnolo. C'è però una candidata che sembra prima nella lista per Vazquez: si tratta del Bayern Monaco: il club bavarese sarebbe addirittura già passato in prima fila e starebbe trattando direttamente con i rappresentanti dello spagnolo, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

David Alaba - Infine c’è il difensore del Bayern Monaco, David Alaba. Il difensore del club bavarese, che proprio qualche settimana fa ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di non rinnovare il contratto con il club tedesco. Per il Bayern Monaco troppo alte le richieste del giocatore, che puntava a un quadriennale da 15 milioni di euro, con una sostanzioso aumento rispetto ai 10 annui attualmente percepiti. Potranno, ad esempio, Real Madrid o Barcellona accontentarlo? Sarà un altro degli scontri più interessanti del prossimo mercato, visto che alla finestra ci sono anche City, Liverpool, Chelsea e PSG.