Aissa Mandi più lontano dall'Inter: il Lione in pressing per prenderlo a zero

Il nazionale algerino, nato in Francia, Aissa Mandi, vedrà il suo contratto scadere in estate con il Betis Siviglia. Le ultime raccontano che il contratto del calciatore non sarà rinnovato coi biancoverdi e per qeusto il futuro sarà altrove. Negli ultimi giorni per il 29enne si sarebbe iscritto con forza alla corsa anche l'Olympique Lione. Nonostante il rinnovo per Marcelo e il prossimo nero su bianco con Jason Denayer, è caccia a un nuovo difensore centrale perché partirà a zero Djamel Benlamri.