Ajax, pasticcio Haller. L'acquisto record non in lista UEFA. Ten Hag: "Grave errore amministrativo"

Henk ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha commentato il pasticcio riguardante Sebastien Haller. L'attaccante, arrivato in estate per la somma record di 22.5 milioni, non è stato clamorosamente inserito nella lista UEFA: "È stato un errore amministrativo. Non era stato dimenticato. È davvero una cosa riguardante l'uso del computer, attivare o disattivare un segno di spunta. Qualcosa è andato storto. Era sicuramente in lista". L'Ajax proverà a porre rimedio sulla questione, anche se il danno sembra ormai fatto: "Ovviamente faremo tutto il possibile. Qualcosa è andato storto e con conseguenze importanti". Come ha reagito Ten Hag alla notizia? "Ero incredibilmente deluso ma so che questo errore non è stato compiuto intenzionalmente. Certamente è un grande errore e non sarebbe dovuto capitare".