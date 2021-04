Al Mapei Stadium decide il rigore di Pellegrini: Sassuolo-Roma è 0-1 all'intervallo

vedi letture

Bellissimo primo tempo al Mapei Stadium fra Sassuolo e Roma, col parziale che per il momento premia i giallorossi avanti 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini.

L'inizio di partita è tutto a tinte neroverdi, con gli uomini di De Zerbi che collezionano azioni e palle gol in sequenza. La più clamorosa al 12' con Maxime Lopez che colpisce il palo a Pau Lopez battuto. Sulla ripartenza, è Carles Perez a impensierire Consigli con una bella sforbiciata da dentro l'area. L'ex Barcellona è ispirato e al 24' si conquista il calcio di rigore che sblocca il match con una grande serprentina fermata dall'intervento falloso di Marlon.

Il gol subito toglie un po' di timori ai giallorossi, fino a quel momento contratti e in difficoltà contro la velocità neroverde a centrocampo. E infatti al 42', ancora con Pellegrini, la Roma va ad un passo dal doppio vantaggio. Il Sassuolo nonostante tutto è vivo e chiude il primo tempo in proiezione offensiva. Anche se in svantaggio per 1-0.