Allegri: "Arthur è un po' come i bimbi piccini, vede il pallone e gli va dietro... Sta crescendo"

Con l'arrivo di Zakaria, Locatelli può diventare una mezzala? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia, ha risposto così: "Considerate che è andato via Bentancur, con Zakaria abbiamo preso un giocatore bravo. Arthur sta crescendo bene, domenica ha fatto una bellissima partita, ha corso meno perché lui è uno che si fa portare un po' per il campo. E' un po' come i bimbi piccini, vede il pallone e gli va dietro. Deve essere bravo a gestirsi un po' di più e domenica ha disputato una bella partita. Ha qualità tecniche straordinarie".

