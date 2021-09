Allegri difende Szczesny: "I suoi errori? Se me l'avessero detto, gli avrei dato di matti..."

vedi letture

Esordio stagionale in Champions League per la Juventus, attesa domani dalla trasferta in Svezia contro il Malmoe. In conferenza stampa, ecco Massimiliano Allegri presentare la gara ripartendo dalla situazione della squadra reduce da 1 punto in tre gare di campionato: "Nessuno si aspettava un avvio così, però il lavoro che era stato fatto e che continueremo a fare è un lavoro fatto bene. Nel calcio non posso immaginare che Szczesny, affidabilissimo, commetta tre/quattro errori in tre partite. Se me l'avessero detto gli avrei dato di matto. Domani giocherà ancora lui perché ovviamente è un portiere di valore assoluto".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri.