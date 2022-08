Allegri toglie Kean dal mercato? Il tecnico della Juve: "Contento di lui, ci sarà spazio per tutti"

vedi letture

Moise Kean può avere una chance domani? È questa una delle domande a cui Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria: "Sono molto contento di lui. Si è presentato molto bene quest'anno, ha fatto gol col Barcellona. Adesso abbiamo un po' di partite, ci sarà spazio per tutti. Importante è lavorare di squadra. I cambi diventano molto importanti perché chi è entrato con il Sassuolo ha fatto molto bene. Bisognerà continuare a lavoro con grande voglia e determinazione perché per tornare a lottare per vincere bisogna passare da queste cose".

Qui la conferenza stampa integrale di Massimiliano Allegri