Allegri torna alla Juventus, Galeone: "Scelta giusta. Senza Paratici potrà incidere"

“Per me ha fatto la scelta giusta e ne sono felice”. Raggiunto da Sky Sport 24, Giovanni Galeone commenta il ritorno alla Juventus del suo pupillo Massimiliano Allegri: “L’anno scorso gli avrei detto di non andare, non dico che gli avrei tolto il saluto, ma quasi, ma ora è giusto farlo, come immagine e come tutto, anche per la possibilità che avrà di incidere nelle scelte tecniche dopo che la Juve ha rotto i rapporti con Paratici. In 5 anni Max ha vinto tutto, ha dato molto alla Juventus e ha ricevuto tantissimo, poteva dire no ai dirigenti e anche al presidente, non alla famiglia e credo che l'intervento di Elkann sia stato decisivo per il suo ritorno. Via Ronaldo? Non ne ho idea, potrebbe anche farne a meno, ma non so cosa succederà. Vorrà sicuramente rinforzare difesa e centrocampo”.