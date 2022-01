Amrabat e l'interesse del Torino: "Juric è come un secondo padre ma non ci ho parlato"

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, dal ritiro del Marocco, ha commentato le voci riguardanti un suo possibile trasferimento in questa sessione di gennaio: "Tutti i giocatori vogliono giocare, essere qui mi rende felice. Abbiamo vinto il girone ed era importante, ora vogliamo continuare così".

La Coppa d'Africa può aiutarla a trovare una nuova squadra?

"Non so, sono felice di essere qui e poter recuperare il ritmo partita, vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane".

Ha sentito Juric?

"No, nessun contatto anche se per me è come un secondo padre. Le domande su cosa succederà dovete farle al mio agente, io sono concentrato sul Marocco e sulla Coppa d'Africa".