Amrabat si arrabbia per il cambio, Prandelli: "Va accettato, prenderà una multa"

Queste le parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, dalla sala stampa del Franchi dopo il successo di questa sera contro lo Spezia: “La vittoria numero 100 in viola? E’ una grande soddisfazione, tutti sanno qual è il mio rapporto con Firenze. Amrabat via arrabbiato? Era ammonito e dovamo difendere con più ordine, i cambi vanno accettati per il rispetto dei compagni. Se si è davvero allontanato, prenderà la multa. Castrovilli e la sua reazione? Sarà un monito anche per altri, chi entra in campo deve giocare con impeto come ha fatto lui. Eysseric? Non sono sorpreso del suo rendimento, lo ritengo un giocatore importante: può fare 2-3 ruoli. Vlahovic già maturo? Lui ha già una motivazione altissima, si allena con voglia di stupire. Quello che deve trovare è un equilibrio interiore, deve iniziare a giocare perla squadra, ma la base è molto interessante. Bonaventura? Ha avuto un problema tra tendine e muscolo, speriamo non sia nulla di serio”, riporta Firenzeviola.it.