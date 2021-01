Ancora Ibrahimovic! Il Milan si porta sul 2-0 in casa del Cagliari. 12° centro per lo svedese

vedi letture

Ancora Zlatan Ibrahimovic. Il Milan raddoppia al 52' con lo svedese che raccoglie uno splendido suggerimento di Calabria che calibra qualche metro prima del centrocampo uno splendido pallone per il centravanti che arpiona e supera Cragno. Rete inizialmente annullata per fuorigioco, ma convalidata grazie all'intervento del VAR. A tenere in gioco Ibrahimovic è Lykogiannis. 12° centro per il numero 11 in 8 partite giocate.