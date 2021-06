AS - La UEFA precisa: iscrizione Juventus, Real Madrid e Barcellona è solo un atto formale

vedi letture

Nelle scorse ore Juventus, Real Madrid e Bacellona hanno ricevuto dalla UEFA una lettera in cui veniva confermata l'iscrizione alla prossima Champions League. Evento che sembrava fugare i dubbi e mettere la parola fine sulla battaglia fra i tre "club ribelli" ancora dentro la Superlega e la UEFA. Ma secondo AS, la situazione è un po' diversa. In particolare, spiega il quotidiano spagnolo, quello dell'invio delle lettere è un processo che niente avrebbe a che fare col procedimento disciplinare nei confronti delle tre società. Trattasi, in sostanza, di una sorta di comunicazione standard, una formalità per tutte le società che si qualificano alla Champions League tramite il piazzamento nei rispettivi campionati. "Non è nient'altro che un documento amministrativo in risposta alla richiesta di essere nella competizione", ha spiegato una fonte UEFA al quotidiano iberico.

All'interno di questo ragionamento, occorre ricordare come la UEFA abbia sospeso il procedimento disciplinare verso i tre club lo scorso 9 giugno, il tutto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea tirata in ballo dal Tribunale di Madrid. Una sospensione per questioni temporali, ma secondo la ricostruzione del quotidiano non sarebbero da escludere nuovi capitoli della vicenda una volta appresa la decisione della Corte di Giustizia Europea. Con la UEFA che potrebbe anche riaprire il suddetto procedimento disciplinare.