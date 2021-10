Ass. Ambiente di Milano: "Inter e Milan, situazione finanziaria non trasparente"

Elena Grandi, nuovo assessore all'Ambiente del Comune di Milano, ha parlato a FanPage del nuovo stadio di Milano e soprattutto dei due club che vorrebbero costruirlo, ovvero Inter e Milan: "Noi non sappiamo quanto Inter e Milan siano in grado di spingersi e se il loro progetto sia sostenibile economicamente anche per loro. Noi pensiamo che un intervento di questo tipo sia eccessivo in quel quartiere. Non so quale siano le condizioni economiche di Inter e Milan, so che non c'è una situazione finanziaria trasparente sulle condizioni economiche delle squadre". Poi sulle condizioni per la costruzione: "Il sindaco sarà molto attento e serio in merito a questo tema. Sa benissimo che non possiamo lanciarci in un avventura senza garanzia". Infine sul timore che i due club lascino Milano? Hanno un potere di contrattazione importante ma non credo che lasceranno la città".