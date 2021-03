Atalanta, 20 milioni per il riscatto di Romero nel 2022. E la Juve non ha nessun riacquisto

20 milioni di euro. È la cifra totale che l'Atalanta potrebbe spendere per acquistare l'interno cartellino di Romero dalla Juventus. Il difensore, che sta convincendo tutti con un rendimento di altissimo livello, è arrivato alla Dea in prestito biennale per 2 milioni di euro il primo anno e altri 2 in caso di qualificazione Champions in questa stagione, più 16 milioni di diritto di riscatto. Vista la qualità e il futuro del giocatore, non ci sono dubbi sul suo riscatto da parte della famiglia Percassi, che quando verserà la cifra pattuita sarà interamente proprietaria senza il rischio di un "riacquisto" visto che non è stata inserita nessuna clausola di questo tipo nel primo accordo con i bianconeri. A riportarlo è Tuttosport.