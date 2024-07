Atalanta, asse caldo con la Fiorentina: piace Nico Gonzalez, i viola sono su Musso

L'Atalanta avrà un ruolo da protagonista fino alla fine del mercato, avendo già portato a termine il ritorno in Italia di Nicolò Zaniolo ed essendo in ballo con situazioni calde come la trattativa con la Juventus per Teun Koopmeiners. Per un big che potrebbe salutare, ce n'è un altro che nelle ultime ore è venuto fuori come nome che può fare al caso dei nerazzurri e cioè Nico Gonzalez della Fiorentina.

Siamo ancora in fase embrionale per quella che non ha ancora assunto i panni di una trattativa, con i viola che lascerebbero partire il giocatore argentino per una cifra tra i 30 e i 35 milioni. Indipendentemente dalla fattibilità o meno di questa operazione, il dialogo con il club toscano potrebbe riguardare anche altri giocatori.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i viola da tempo stanno cercando un portiere e uno dei primi nomi in lista è quello di Juan Musso. Chissà che l'improvviso amore della Dea per Nico Gonzalez non possa portare ad inserire l'estremo difensore nei discorsi trai due club.