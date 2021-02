Atalanta, contro il Napoli gol e assist per Zapata. Già la seconda volta nel 2021

Statistiche impressionati per Duvan Zapata, centravanti dell’Atalanta, protagonista della semifinale di Coppa Italia in corso di svolgimento contro il Napoli al Gewiss Stadium. Il colombiano ha fatto gol e assist in due gare nel 2021 (v Sassuolo in A e Napoli questa sera); tante volte quante nell'intero anno solare 2020.