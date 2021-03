Atalanta, Gasperini: "Ora possiamo confrontarci con il Real come vogliamo"

vedi letture

Nella conferenza stampa post-partita del successo per 3-1 sullo Spezia Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha parlato del match di Champions League contro il Real Madrid in programma martedì per il ritorno degli ottavi di finale: "Intanto questa è una bella vittoria, averla vinto una gara difficile è un grande merito. Martedì sarà un altro tipo di partita, ora abbiamo i tempi giusti per calarci in un match complicato. All'andata non siamo riusciti a giocarla alla pari, ora possiamo confrontarci con il Real come vogliamo. Dobbiamo essere orgogliosi, il percorso in Champions lo abbiamo costruito in campo. Ce la siamo guadagnata superando il girone con Ajax e Liverpool. Peccato per non averla giocata diversamente all'andata, vogliamo fare una bella figura".