Atalanta, il tesoretto arriva dai riscatti: da Barrow, Ibanez e Cornelius entrano 30 milioni

Prestiti d'oro per l’Atalanta. Sono diversi i giocatori di proprietà dei nerazzurri ma in prestito con obbligo di riscatto. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Dea dovrebbe incassare circa 30 milioni da Roger Ibanez, 8 milioni dalla Roma, Musa Barrow, 15 dal Bologna, e Andreas Cornelius, 7 dal Parma. Un tesoretto importante per operare sul mercato visto che con i rossoblu emiliani ci sarebbero discorsi aperti per Tomiyasu e Schouten, valutati entrambi 20 milioni di euro.