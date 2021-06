Atalanta, l'erede di Kulusevski resta nerazzurro: esercitata l'opzione per David Perez

L'eredità di Kulusevski è al sicuro. Esercitata l’opzione per lo svedese di origini cilene David Perez Dybeck, fantasista classe 2004 in forza all’Under 17 dell'Atalanta allenata da Giovanni Bosi: secondo quanto rivela BergamoSport, per il giovane talento contratto triennale, era del Brommapojkarna come Dejan Kulusevski.