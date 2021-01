Atalanta-Lazio 2-2 a. 45'. Atalanta avanti. Lazio aggancia e sorpassa, ma solo per 3'

Atalanta-Lazio 2-2

Marcatori: 7’ Djimsiti, 17’ Muriqi, 34’ Acerbi, 37’ Malinovskyi

Dopo lo show di San Siro con il quale si è aperto il round dei quarti di finale di Coppa Italia, l’attenzione si sposta al Gewiss Stadium per la sfida fra Atalanta e Lazio. Due squadre che in campionato sono distanti appena due punti (36 i nerazzurri, 34 i capitolini) e che nella seconda coppa Nazionale nelle ultime edizioni hanno dato spettacolo (la Lazio è campione in carica). Per questo motivo sia Gian Piero Gasperini che Simone Inzaghi hanno deciso di schierare due formazioni in cui non mancano sia i titolari che quei giocatori solitamente poco utilizzati e in cerca di un palcoscenico sul quale farsi apprezzare.

Ritmi alti e quattro gol in 45’ - Pronti via ed è subito l’Atalanta a farsi pericolosa, tanto che dopo 7’ i nerazzurri passano subito in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo conclusione di Palomino respinta da Reina. Sulla ribattuta Djimsiti insacca sfruttando il tentativo di rinvio di Muriqi carambolato sul piede del difensore nerazzurro. Altri 3’ ed è Muriel ad andare vicino al gol sfruttando una ripartenza e una difesa mal posizionata della Lazio. Conclusione del colombiano bloccata a terra da Reina. La risposta dei capitolini arriva al 13’ con un tiro di Marusic che finisce sul fondo dopo un’azione portata avanti sul fronte opposto da Fares. Biancocelesti, dunque, che sembrano essersi destati dal torpore tanto che al 17’ arriva il parteggio con Vedat Muriqi che trova il primo gol con la maglia capitolina. Cross dalla sinistra di Acerbi e il turco che con una frustata di testa batte Gollini sul secondo palo. Una volta riportata la bilancia in parità sul fronte del risultato la partita ha rallentato il proprio ritmo fino al 34’ quanto Francesco Acerbi decide di fare tutto da solo. Rubata palla a centrocampo il difensore s’invola verso la porta atlantica, scarta Palomino e insacca con un piatto alle spalle di Gollini. Il vantaggio degli uomini di Simone Inzaghi però dura appena 3’ perché su una ripartenza della Dea Muriel entra in area dalla destra, ubriaca Hoedt e mette nel mezzo per Malinovskyi che batte Reina per il nuovo pareggio. Da qui al 45’ il risultato non cambia, nonostante la voglia di vincere delle due formazioni che non accennano a smettere di attaccare su ogni pallone.