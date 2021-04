Atalanta, Malinovskyi: "Per l'addome a volte quasi non camminavo, ma ora gioco e sono al top"

Ruslan Malinovsky, centrocampista offensivo dell'Atalanta, ha rilasciato un'intervista all'Eco di Bergamo in cui ha raccontato la sua crescita in questa stagione: "Finalmente mi sento molto bene fisicamente: quest'anno non era mai successo. Dal punto di vista del modulo per me non è cambiato molto: la mia posizione resta la stessa, sia con il sistema a cinque che con quello a quattro difensori".

Infortunio alle spalle. L'ucraino ha parlato dei problemi che l'avevano tormentato ad inizio stagione: "Ora però mi sento al top: in questa stagione ho dovuto convivere con un fastidioso problema all'addome, che mi ha condizionato. Per un periodo avvertivo molto dolore: dopo la vittoria di inizio campionato a Roma con la Lazio non riuscivo quasi neanche a camminare. Quando sprintavo sentivo fastidio: non potevo lavorare al top e in Serie A diventa tutto difficile se non sei al 100%. Le cose sono andate meglio dopo il recupero post-Covid".