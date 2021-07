Atalanta, Miranchuk: "Spero di giocare di più. I tifosi ci aiuteranno molto"

vedi letture

Aleksey Miranchuk, centrocampista offensivo dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club orobico. Queste le sue parole: "Penso che la cosa più bella che possa succedere, lo spero, sia il ritorno dei nostri tifosi, che sono il nostro cosiddetto dodocesimo uomo, che ci aiuterà. Quando giocheremo di potrà vedere la differenza tra ciò che era prima e ciò che sarà. Quindi, cosa mi aspetto dalla nuova stagione? Non penso che cambi tanto per quel che riguarda la preparazione e il lavoro. Per quel che riguarda me personalmente, vorrei avere più minuti in campo ed essere d'aiuto per la squadra".

Come ha vissuto Euro 2020?

"È stato il mio primo Europeo, quindi sono molto contento di essere stato convocato. Sicuramente non sono contento per il risultato, come neanche la squadra e tutto il Paese. Ma adesso ho l'esperienza di una grande competizione. Spero che sia d'aiuto per il futuro".

Lei è stato il primo giocatore dell'Atalanta a segnare in un Europeo.

"Sì, mi ricordo che l'Atalanta l'ha postato su Instagram. Non sapevo che non avesse ancora segnato nessuno. Dunque sono molto felice di essere diventato il primo a segnare. Poi hanno segnato Matteo Pessina, Robin Gosens. Quindi sono contento che l'Atalanta abbia giocatori che fanno risultato e che l'abbiano fatto anche a Euro 2020".

A Euro2020 è tornato a farsi sentire il pubblico.

"Come dicevo prima, vorrei tanto rivedere i tifosi, sentire il loro sostegno. È molto difficile giocare senza di loro"

Primi giorni di lavoro a Zingonia, si torna a "sudare".

"Sì, ho visto tutti i ragazzi il primo giorno. Ho scambiato quattro chiacchiere con tutti. Ci siamo abbracciati. Sono stato contento di rivederli tutti. Però capisco che c'è tanto lavoro che ci aspetta. Dobbiamo prepararci per la stagione"

E con l'italiano, invece, dopo un anno come va?

"Lo capisco e posso parlare un po' ma per fare interviste avrò bisogno ancora di altro tempo. Ma posso dire che lo sto studiando e sto facendo dei notevoli progressi. Spero far presto delle interviste in italiano a breve.

Sarà l'Atalanta di Miranchuk?

"Spero che la prossima stagione sia per me decisiva per lasciare un importante segno, con soddisfazioni ed emozioni maggiori rispetto alla mia prima stagione e piena di gol e di risultati. Forza Atalanta".