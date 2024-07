TMW Atalanta, partitella in famiglia davanti a tifosi e dirigenza. Koopmeiners nei titolari

Allenamento pomeridiano per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nella giornata di oggi ha riaccolto in gruppo anche Gianluca Scamacca dopo le vacanze post Europeo. La Dea si sta allenando al Centro Sportivo Comunale di Zanica, nella provincia di Bergamo, in una seduta aperta a pubblico e stampa.

Per l'occasione è stata prevista una partitella in famiglia, con la tribuna da 1500 spettatori che è andata velocemente esaurita. Di seguito le due formazioni disegnate da Gasperini per la sgambata odierna, con una ipotetica Atalanta A nelle vesti di squadra titolare al netto delle assenze legate ai giocatori che devono ancora rientrare dalle vacanze e di quelli alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni. Presente in questo undici anche Teun Koopmeiners, giocatore al centro di forti voci di mercato legate alla Juventus. Alla seduta è presente anche la dirigenza con Luca e Antonio Percassi ed il ds D'Amico.

ATALANTA A (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Touré

ATALANTA B (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Bonfanti, Palestra; Hateboer, Sulemana, Stefanoni, Bakker; Giovane, Cassa; Michieletto