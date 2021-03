Atalanta, quattro marcatori diversi dal dischetto in stagione: piccolo record per la Dea

L'Atalanta è passata in vantaggio nel primo tempo contro l'Hellas Verona su calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Malinovskyi, capace di spiazzare Silvestri e segnare l'1-0. Un gol speciale perché permette alla Dea di andare in segno con 4 protagonisti differenti dagli undici metri, unica in tutto il campionato in questo particolare fondamentale. Prima di lui, su rigore avevano già segnato anche Zapata, Ilicic e Muriel.