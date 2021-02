Atalanta-Real 0-1, As premia Mendy e Isco come migliori blancos. Asensio e Vinicius i peggiori

"Asensio ha deluso, Isco ha sorpreso, Mendy l'ha decisa". As titola così le sue pagelle dei giocatori del Real Madrid dopo la vittoria per 1-0 di Bergamo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Tra i migliori in campo, dunque, troviamo inevitabilmente il match-winner dell'incontro e il protagonista che non ti aspetti Isco, mentre il peggiore è stato l'attaccante spagnolo, autore di una prova impalpabile da falso 9. Bocciato anche un volenteroso ma fumoso Vinicius Jr, non a caso sostituito da mister Zidane già al 56'.