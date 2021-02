Atalanta-Real 0-1, le stampa spagnola: "L’arbitro e Mendy portano il Real con un piede nei quarti"

Arrivano le prime reazioni dalla stampa spagnola in merito alla vittoria del Real Madrid sul campo dell’Atalanta per 1-0 grazie al gol di Mendy in chiusura di match. “Mendy decide a sorpresa - titola Marca -. L’esterno costringe Freuler all’espulsione e segna il gol vittoria”. “Quando vincere sa di poco” è, invece, il titolo di AS in merito sul successo degli uomini di Zidane scrivendo anche: “Il Real non batte l’Atalanta dopo che il rosso a Freuler li ha disattivati. Real a corto di polvere da sparo”.

Spazio al successo dei Blancos anche dalla stampa vicina al Barcellona, rivale storica del Real. Mendy regala al Real Madrid una controversa vittoria contro l’Atalanta” titola il Mundo Deportivo in relazione al rosso rifilato dal direttore di gara a Freuler pochi minuti dopo il via della gara. “L’arbitro e Mendy portano il Real Madrid con un piede nei quarti di finale” è, infine, il pensiero di Sport.