Atalanta-Spezia, i convocati di Gasperini: c'è Zapata, ancora out Sutalo e Hateboer

vedi letture

Vigilia di Atalanta-Spezia per i nerazzurri di Gasperini, pronti a tornare in campo quattro giorni dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, per continuare la corsa per un posto nella prossima Champions League. C'è Duvan Zapata nella lista dei convocati, ancora assente Sutalo, così come il lungodegente Hateboer.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Ruggeri, Ghislandi.

Centrocampisti: Freuler, de Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Kovalenko.

Attaccanti: Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata