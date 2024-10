Attenti a quei due: Inter, caccia alla ThuLa. A febbraio gli ultimi gol "di coppia" a San Siro

Sembra che giochino insieme da una vita, ma in fin dei conti si parla di una stagione e spiccioli. Questa sera contro il Torino, Marcus Thuram e Lautaro Martinez torneranno a formare la coppia d'attacco dell'Inter. Sarà la gara numero quarantasei in condivisione, considerando anche le partite in cui uno sia partito titolare e l'altro subentrato in corso d'opera. La trentottesima dall'inizio insieme.

Il bilancio è eccellente, tanto da aver subito fatto dimenticar la LuLa, celebrato e poi diviso tandem dello scudetto contiano. Per citare un dato: da quando è arrivato in Italia, Thuram ha regalato cinque assist a Lautaro. Nessun altro giocatore, nello stesso lasso di tempo, ne ha forniti tanti a un singolo compagno di reparto. Il feeling è evidente, la doppia velocità di questa stagione pure.

Tikus è partito a mille e poi si è inceppato, Lauti prima polveri bagnate e adesso si è sbloccato. Finché segnano - tra le varie pause, il bilancio delle prime otto partite stagionali è comunque di sette reti in due - a Simone Inzaghi va pure bene così. La gioia di San Siro nel vederli segnare insieme è però qualcosa di diverso. L'ultima volta in Serie A è stata a Frosinone, terzultima giornata dello scorso campionato. In casa, alla venticinquesima contro la Salernitana, 16 febbraio. È un dettaglio: mica tutte le coppie segnano insieme. Ma nello scorso campionato è capitato ben sette volte in totale: ai tifosi non dispiacerebbe riavviare il feeling.