Attesa per capire i problemi fisici di Chiellini: solo precauzione per un fastidio al flessore?

Attesa per quelle che saranno le comunicazioni che dovrebbero arrivare subito nel post gara sulle condizioni di Giorgio Chiellini. Per il difensore della Juventus è possibile che si tratti di un fastidio al flessore della coscia sinistra. Al momento dell'uscita, non ha fatto smorfie di dolore importanti ma, nei cenni con lo staff medico, è sembrato indicare di volersi fermare più per precauzione. Comunque fiato sospeso per capire di che problema si tratta: Chiellini, dall'alto della sua esperienza, conosce il suo fisico e i suoi limiti e ha deciso lui stesso di fermarsi e uscire.