Audero dopo il rinnovo con la Samp: "Voglio la maglia azzurra oltre a quella blucerchiata"

Parlando a OneFootball.com, il portiere della Sampdoria Emile Audero analizza così il proprio futuro in blucerchiato nel giorno del suo rinnovo col club genovese: "Il prossimo obiettivo è quello di finire al meglio la stagione, consolidando la nostra posizione in classifica e magari salendo anche un po’. Per il futuro? Vorrei ottenere il massimo. Non so dire che cosa, ma fare il meglio possibile. Chissà poi che non possa indossare oltre alla maglia blucerchiata anche quelle azzurra: sarebbe bellissimo".

La parata o la partita che ricordi con più affetto in questi due anni e mezzo?

"Ho tanti bellissimi ricordi, ma rimanendo sulla più stretta attualità, non posso non dire Sampdoria-Inter. Abbiamo giocato una grande partita, contro la squadra più forte del campionato. Siamo stati gli ultimi a batterli prima di questa striscia di vittorie e questo dà ancora più valore a quello che abbiamo fatto. In quella partita ho parato anche un calcio di rigore a Sanchez, sullo 0-0. Se avessero segnato, forse sarebbe andata diversamente, ma per fortuna sono riuscito a respingere il pallone. Un motivo in più per eleggerla come la mia prestazione preferita della stagione".