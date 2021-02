Avanti insieme, per forza. La Roma, Dzeko e Fonseca: senza scambio si apre un'altra partita

Avanti insieme, per forza. È questo il futuro di Paulo Fonseca ed Edin Dzeko, mentre le ultime ore di mercato si portano via la possibilità che per il centravanti bosniaco, ieri in tribuna nella vittoria della Roma contro il Verona, si apra di nuovo un qualche spiraglio in uscita. Così, da domani si aprirà una nuova partita, che partirà dall’incontro tra il general manager Tiago Pinto e l’agente Alessandro Lucci di cui ha raccontato oggi il Corriere dello Sport, necessario per aprire una nuova fase. Quella della pace, volenti o nolenti: a dispetto di un rapporto che era gelido sin dall’estate e si è definitivamente frantumato con le due partite da incubo (derby e Spezia in Coppa Italia), Dzeko e Fonseca sono destinati a convivere almeno da qui al termine della stagione. Poi, per l’uno o per l’altro, ma non è escluso che accada per entrambi o per nessuno, e questo fa capire quanto in realtà ogni via possa portare a Roma o via da Roma, si potrebbe aprire una nuova strada, lontano dalla Capitale. Ma intanto, da separati in casa, sarà necessario andare avanti: Dzeko è il capitano e il bomber della squadra, Fonseca ne è l’allenatore. Le ultime uscite hanno rimesso in sesto la sua panchina, consolidato il sesto posto (e il -6 dal Milan capolista), certificato che nel complesso la squadra è con lui e non ha mollato il colpo nel momento del bisogno. Lo scambio con Sanchez nasceva come un tentativo di risolvere lo stallo con quello che offriva il mercato. È sfumato, a meno di una clamorosa apertura di cui però non si vedono avvisaglie in questo momento, e così si dovrà andare in cerca di soluzioni che non prevedano il mercato. Quindi, avanti insieme, per forza. E anche per convinzione, perché dalla pace, o dalla tregua armata, passa a questo punto l’unico modo di fare il bene della Roma. In fin dei conti, è il motivo per cui Dzeko e Fonseca hanno litigato: può essere anche la pietra miliare su cui costruire una convivenza forzata e complicata.