Balzaretti: "Juve, l'anno resta difficile. Ma la Champions resta un traguardo fondamentale"

vedi letture

A fine gara, Federico Balzaretti commenta su Dazn il successo della Juventus a Bologna, che vale l’accesso alla Champions per i bianconeri: “Di brand, di appeal, a livello economico, di giocatori che possono venire o meno. È stato un anno difficile, non lo nascondiamo: la Juve ha altre ambizioni per il futuro, cioè di avvicinarsi il più possibile all’Inter e rivincere il campionato. Ma hanno centrato un obiettivo fondamentale per il futuro”.